Смешарики: Азбука безопасности. Мотоциклетные правила
Wink
Детям
Смешарики: Азбука
Азбука безопасности
24-я серия

Смешарики: Азбука (мультсериал, 2006) сезон 5 серия 24 смотреть онлайн

8.82006, Смешарики: Азбука безопасности. Мотоциклетные правила
Мультсериалы0+

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Сюжет

Немногие любят предмет ОБЖ, но с любимыми героями он становится не только полезным, но и очень увлекательным. Смешарики легко и непринужденно научат детишек, как правильно переходить дорогу, как вести себя в транспорте, как предотвратить пожар, и еще множеству жизненно необходимых навыков.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

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