Смертельное влечение. Серия 8
Wink
Сериалы
Смертельное влечение
1-й сезон
8-я серия

Смертельное влечение (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2018, Heathers
Триллер, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Молодежный сериал по мотивам одноименного культового фильма 1988 года. Обычная американская школа с культом популярности и строгой иерархией. Элитой здесь считаются три отъявленные стервы по имени Хизер. Веронике Сойер удается примкнуть к крутым девчонкам, но их жестокости она не разделяет.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Триллер
Время
32 мин / 00:32

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смертельное влечение»