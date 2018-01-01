Смертельное влечение (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Молодежный сериал по мотивам одноименного культового фильма 1988 года. Обычная американская школа с культом популярности и строгой иерархией. Элитой здесь считаются три отъявленные стервы по имени Хизер. Веронике Сойер удается примкнуть к крутым девчонкам, но их жестокости она не разделяет.



Сериал Смертельное влечение 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.