Смертельное влечение. Серия 10
Wink
Сериалы
Смертельное влечение
1-й сезон
10-я серия

Смертельное влечение (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2018, Heathers
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Молодежный сериал по мотивам одноименного культового фильма 1988 года. Обычная американская школа с культом популярности и строгой иерархией. Элитой здесь считаются три отъявленные стервы по имени Хизер. Веронике Сойер удается примкнуть к крутым девчонкам, но их жестокости она не разделяет.

Сериал Смертельное влечение 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Триллер
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смертельное влечение»