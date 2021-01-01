Смерть в Фолл-Ривер. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Смерть в Фолл-Ривер
1-й сезон
1-я серия
7.82021, Fall River
Документальные, Исторические18+

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Смерть в Фолл-Ривер (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Документальный сериал о жестоких убийствах, потрясших американский городок Фолл-Ривер в конце 1970-х. Тогда во всем обвинили лидера сатанинского культа, но теперь оказалось, что он, возможно, невиновен.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb