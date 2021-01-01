Смех с доставкой на дом (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
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Смех с доставкой на дом
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+52 мин
Смех с доставкой на дом
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Смех с доставкой на дом
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Смех с доставкой на дом
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+52 мин
Смех с доставкой на дом
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+52 мин
Смех с доставкой на дом
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Смех с доставкой на дом
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Смех с доставкой на дом
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Смех с доставкой на дом
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Смех с доставкой на дом
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Смех с доставкой на дом
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Смех с доставкой на дом
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Смех с доставкой на дом
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Смех с доставкой на дом
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Смех с доставкой на дом
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+52 мин
Смех с доставкой на дом
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+52 мин
Смех с доставкой на дом
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+53 мин
Смех с доставкой на дом
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
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Смех с доставкой на дом
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
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Смех с доставкой на дом
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
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Смех с доставкой на дом
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 18+53 мин
Смех с доставкой на дом
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
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Смех с доставкой на дом
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 18+52 мин
Смех с доставкой на дом
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
Сюжет
Цикловая программа "Смех с доставкой на дом" – это не концерт в прямом смысле слова, скорее, это альбом старых друзей, любимых артистов, который с успехом выходит в эфир уже не первый год на телеканале "ТВ Центр". Каждая передача представляет собой калейдоскоп ярких и запоминающихся номеров артистов юмористического жанра и эстрадных исполнителей. Программа не только находит и показывает, но и сохраняет для будущих поколений лучшие работы старых мастеров разговорного жанра. Изюминка каждой программы "Смех с доставкой на дом" – знакомство с новыми работами современных артистов эстрады, поиск молодых талантливых артистов, формирование их репертуара и, как результат, возможность продемонстрировать творческие достижения в эфире. Юмор идёт в ногу со временем, отражает богатство действительности и то, что было смешно вчера, порою вызывает лишь лёгкую улыбку сегодня. Правильный порядок и оптимальный подбор номеров в программе "Смех с доставкой на дом" значительно расширяет аудиторию, поддерживает зрительский интерес на протяжении всего эфира, создаёт единый в своей цельности продукт, отвечающий вкусам людей разных возрастов.
Телевидению сегодня просто жизненно необходимо иметь весёлую, бесконфликтную, рассчитанную на самый широкий круг зрителей программу, которая бы давала возможность просто улыбнуться у экрана и отвлечься от повседневных забот.
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