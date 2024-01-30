Цикловая программа "Смех с доставкой на дом" – это не концерт в прямом смысле слова, скорее, это альбом старых друзей, любимых артистов, который с успехом выходит в эфир уже не первый год на телеканале "ТВ Центр". Каждая передача представляет собой калейдоскоп ярких и запоминающихся номеров артистов юмористического жанра и эстрадных исполнителей. Программа не только находит и показывает, но и сохраняет для будущих поколений лучшие работы старых мастеров разговорного жанра. Изюминка каждой программы "Смех с доставкой на дом" – знакомство с новыми работами современных артистов эстрады, поиск молодых талантливых артистов, формирование их репертуара и, как результат, возможность продемонстрировать творческие достижения в эфире. Юмор идёт в ногу со временем, отражает богатство действительности и то, что было смешно вчера, порою вызывает лишь лёгкую улыбку сегодня. Правильный порядок и оптимальный подбор номеров в программе "Смех с доставкой на дом" значительно расширяет аудиторию, поддерживает зрительский интерес на протяжении всего эфира, создаёт единый в своей цельности продукт, отвечающий вкусам людей разных возрастов.



Телевидению сегодня просто жизненно необходимо иметь весёлую, бесконфликтную, рассчитанную на самый широкий круг зрителей программу, которая бы давала возможность просто улыбнуться у экрана и отвлечься от повседневных забот.

