Слушатели (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2024, The Listeners
Драма
Учительница постоянно слышит шум неизвестного происхождения и вступает в группу людей с такой же проблемой. Атмосферная фантастическая драма «Слушатели» — сериал с Ребеккой Холл об изоляции и поисках поддержки.

Клэр — обычная школьная учительница. Ее жизнь спокойна и подчинена рутинным ритуалам, но вот однажды она начинает слышать низкий гул. Источник странного звука неизвестен, но он сопровождает Клэр повсюду, и никто, кроме нее, его не замечает. Постепенно шум начинает сводить женщину с ума, пока ее ученик Кайл не признается, что тоже его слышит. Теперь они ищут объяснение этого загадочного явления вместе, пока не натыкаются на Слушателей — группу людей, разделяющих этот странный недуг. Их лидеры уверены, что шум появился не просто так, и у тех, кто его слышит, есть особое предназначение.

Чтобы узнать, удастся ли Клэр найти объяснение своему состоянию, смотрите сериал «Слушатели» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb

