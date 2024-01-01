Сложный выбор из альф-тройняшек. Сезон 1. Серия 24
Wink
Сериалы
Сложный выбор из альф-тройняшек
1-й сезон
24-я серия

Сложный выбор из альф-тройняшек (сериал, 2024) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

2024, My Triplet Alphas
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

18-летней Чейзити, которая годами терпела унижения от руки будущих альф стаи – близнецов Торн: Алекса, Феликса и Каликса. Ее единственной мечтой было дожить до совершеннолетия, чтобы навсегда покинуть стаю и обрести свободу. Но судьба приготовила жестокий поворот: в день своего рождения Чейзити превращается в оборотня.
Теперь ей предстоит мучительный выбор: бежать от прошлого или поддаться чувствам к тому, кто когда-то её терзал. Однако мать близнецов, Ронни, готова на всё, чтобы не допустить союза между сыном и «ничтожной служанкой». А когда Чейзити узнает тайну своего происхождения и настоящего отца – истинного альфу стаи, – ее мир рушится. Кем она станет: жертвой, мстительницей или луной, способной объединить стаю?

Сериал Сложный выбор из альф-тройняшек 1 сезон 24 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Китай
Жанр
Мелодрама
Время
0 мин / 00:00

Рейтинг