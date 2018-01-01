Сложный выбор из альф-тройняшек (сериал, 2024) смотреть онлайн

18-летней Чейзити, которая годами терпела унижения от руки будущих альф стаи – близнецов Торн: Алекса, Феликса и Каликса. Ее единственной мечтой было дожить до совершеннолетия, чтобы навсегда покинуть стаю и обрести свободу. Но судьба приготовила жестокий поворот: в день своего рождения Чейзити превращается в оборотня.

Теперь ей предстоит мучительный выбор: бежать от прошлого или поддаться чувствам к тому, кто когда-то её терзал. Однако мать близнецов, Ронни, готова на всё, чтобы не допустить союза между сыном и «ничтожной служанкой». А когда Чейзити узнает тайну своего происхождения и настоящего отца – истинного альфу стаи, – ее мир рушится. Кем она станет: жертвой, мстительницей или луной, способной объединить стаю?



