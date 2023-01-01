Следствие ведет КГБ (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Из зоны арабо-израильского конфликта в Ливане поступила тревожная информация: советские МиГи, стоявшие на вооружении сирийских ВВС, внезапно стали очень уязвимы для ПВО и самолётов противника. Это могло произойти только по одной причине



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