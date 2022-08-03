Следствие по телу (сериал, 2013) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Доктор Меган Хант была ведущим нейрохирургом, пока из-за автомобильной аварии ее карьера не оборвалась. И теперь, раз уж живым помочь она больше не в силах, она стала судмедэкспертом. И хотя свою работу она делает на отлично, репутация «сложного человека» преследует ее везде.



