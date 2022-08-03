Wink
Сериалы
Следствие по телу
3-й сезон
5-я серия

Следствие по телу (сериал, 2013) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

2013, Body of Proof 3
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Доктор Меган Хант была ведущим нейрохирургом, пока из-за автомобильной аварии ее карьера не оборвалась. И теперь, раз уж живым помочь она больше не в силах, она стала судмедэкспертом. И хотя свою работу она делает на отлично, репутация «сложного человека» преследует ее везде.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Следствие по телу»