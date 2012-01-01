Wink
Сериалы
Следствие по телу
2-й сезон
8-я серия

Следствие по телу (сериал, 2012) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

2012, Body of Proof 2.8
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Меган расследует дело о спецагенте, работавшем под прикрытием. Главным подозреваемым становится бывший напарник Питера.

Сериал Следствие по телу 2 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Следствие по телу»

Всё