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Следствие по телу
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Следствие по телу (сериал, 2011) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2011, Body of Proof 1.7
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В тихом пригороде найден заколотый мужчина. Распутывая загадку этого убийства, Меган вспоминает, как она узнала о смерти своего собственного отца. Доктор Кейт Мерфи консультируется с бывшим мужем Меган - адвокатом Тоддом Хантом.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Следствие по телу»

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