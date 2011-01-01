Следствие по телу (сериал, 2011) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

В тихом пригороде найден заколотый мужчина. Распутывая загадку этого убийства, Меган вспоминает, как она узнала о смерти своего собственного отца. Доктор Кейт Мерфи консультируется с бывшим мужем Меган - адвокатом Тоддом Хантом.



Сериал Следствие по телу 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.