Следствие по телу
1-й сезон

Следствие по телу (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

2011, Body of Proof 1 13 серий
Драма18+

О сериале

Доктор Меган Хант была ведущим нейрохирургом, пока из-за автомобильной аварии ее карьера не оборвалась. И теперь, раз уж живым помочь она больше не в силах, она стала судмедэкспертом. И хотя свою работу она делает на отлично, репутация «сложного человека» преследует ее везде. Ее начальник пытается ее защищать, но она слишком часто наступает на больную мозоль. И хотя он, с ворчанием, все же признает ее медицинские способности, ее коллега, опытный детектив полиции Бад Моррис, вовсе не в восторге от методов Меган.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

