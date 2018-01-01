Следствие по телу (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

Доктор Меган Хант была ведущим нейрохирургом, пока из-за автомобильной аварии ее карьера не оборвалась. И теперь, раз уж живым помочь она больше не в силах, она стала судмедэкспертом. И хотя свою работу она делает на отлично, репутация «сложного человека» преследует ее везде. Ее начальник пытается ее защищать, но она слишком часто наступает на больную мозоль. И хотя он, с ворчанием, все же признает ее медицинские способности, ее коллега, опытный детектив полиции Бад Моррис, вовсе не в восторге от методов Меган.

