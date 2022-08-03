В бассейне собственного особняка найдена мертвой редактор глянцевого журнала Дафна Зиммер. Чтобы приблизится к поимке убийцы, Меган Хант приходится при помощи своей матери снова войти в высшее общество, к которому она когда-то принадлежала.

