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Следствие по телу
1-й сезон
10-я серия

Следствие по телу (сериал, 2011) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2011, Body of Proof 1.10
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Автомобиль выходит из-под контроля и убивает мужчину, сидящего за рулем. В ходе расследования Меган понимает что тихий пригород, где жил погибший, и его обитатели, совсем не так хорош, как кажется на первый взгляд.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Следствие по телу»