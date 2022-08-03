Следствие по телу (сериал, 2012) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Прошедший в городе дождь обнажает страшное преступление: на стройке в песке находят тело Хилари Стоун. Накануне она была освобождена прямо из зала суда, где судья Джоан Хант доказала еe невиновность в убийстве своего пятилетнего сына. Многие, в том числе и известная криминальная репортер Шейла Темпл, уверены, что Джоан отпустила убийцу. Меган берется за расследование, которое очень осложняет Шейла, намеревающаяся похоронить карьеру Джоан и доказать пристрастность Меган.

