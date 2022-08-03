Следствие по телу (сериал, 2012) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Wink
Следствие по телу
2-й сезон
9-я серия

2012, Body of Proof 2.9
Драма18+

Прошедший в городе дождь обнажает страшное преступление: на стройке в песке находят тело Хилари Стоун. Накануне она была освобождена прямо из зала суда, где судья Джоан Хант доказала еe невиновность в убийстве своего пятилетнего сына. Многие, в том числе и известная криминальная репортер Шейла Темпл, уверены, что Джоан отпустила убийцу. Меган берется за расследование, которое очень осложняет Шейла, намеревающаяся похоронить карьеру Джоан и доказать пристрастность Меган.

США
Драма
SD
41 мин / 00:41

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

