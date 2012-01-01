Следствие по телу (сериал, 2012) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Сотрудница фармацевтической компании найдена мертвой в реке. Когда Меган Хант и группа полицейских начинают расследование, они не обнаруживают крови в теле жертвы. Им предстоит найти место, где произошло преступление, чтобы понять причину смерти. Выясняется, что у всех подозреваемых есть не�ограниченный доступ к ряду неизвестных лекарств…



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