Следствие по телу (сериал, 2011) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Молодая няня Хелен погибает под колесами автомобиля, пытаясь предотвратить похищение шестилетнего Ноя. На месте преступления остался ингалятор, а это значит, что у следствия совсем мало времени на спасение ребенка. К расследованию приступает агент ФБР Дерек Эймс, который сразу же начинает оказывать знаки внимания Меган. Детективам быстро удается установить личность похитителя - наркоторговца Джейсона Питерсона, однако, во время допроса преступник умирает...

