Следствие по телу
1-й сезон
12-я серия

Следствие по телу (сериал, 2011) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

2011, Body of Proof 1.12
Драма18+

О сериале

Молодая няня Хелен погибает под колесами автомобиля, пытаясь предотвратить похищение шестилетнего Ноя. На месте преступления остался ингалятор, а это значит, что у следствия совсем мало времени на спасение ребенка. К расследованию приступает агент ФБР Дерек Эймс, который сразу же начинает оказывать знаки внимания Меган. Детективам быстро удается установить личность похитителя - наркоторговца Джейсона Питерсона, однако, во время допроса преступник умирает...

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

