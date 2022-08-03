Следствие по телу (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Нейрохирург Меган Хант работает в офисе Филадельфийского центра медицинской экспертизы. Она позволяет мертвому телу, которое обследует, рассказать всe о том, как умер человек, что вызывает раздражение у полицейских, с которыми она работает. Ей постоянно указывают на границы еe полномочий — еe напарник, следователь Питер Данлоп, бывший полицейский. Еe босс, доктор Кейт Мeрфи пробует сделать Хант мягче, восхищаясь методами еe работы и тем фактом, что она получает результаты.

