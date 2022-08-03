Wink
Сериалы
Следствие по телу
1-й сезон
1-я серия

Следствие по телу (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2011, Body of Proof 1.1
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Нейрохирург Меган Хант работает в офисе Филадельфийского центра медицинской экспертизы. Она позволяет мертвому телу, которое обследует, рассказать всe о том, как умер человек, что вызывает раздражение у полицейских, с которыми она работает. Ей постоянно указывают на границы еe полномочий — еe напарник, следователь Питер Данлоп, бывший полицейский. Еe босс, доктор Кейт Мeрфи пробует сделать Хант мягче, восхищаясь методами еe работы и тем фактом, что она получает результаты.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Следствие по телу»