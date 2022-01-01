Следователь (сериал, 2022) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн

Ся Дун (Чжу Я Вэнь), работающий следователем в международной компании, специализирующейся на управлении рисками, всегда считал профессиональную этику миссией своей жизни. Чтобы выполнить задание, которое ему было поручено, и раскрыть правду об инциденте, из-за которого его подставили во время учебы за границей, Ся Дун переходит из штаб-квартиры в США в филиал в Шанхае. В своем новом офисе он встречает Цзянь Янь (Вань Цянь), свою младшую одноклассницу, которая сейчас работает следователем.

В последующие дни и ночи праведность и доброта Ся Дуна сияют и легко помогают разрешить недоразумения из прошлого. Вскоре после этого Ся Дун и Цзянь Янь проводят проверку биографических данных компании и сталкиваются с неоднократными угрозами своей жизни после того, как помогли Линь Цзюнь Вэню (Юань Вэнь Кан), старшему однокласснику, и попали в семейные передряги. Несмотря на кризис, Ся Дун и Цзянь Янь продолжают отстаивать свои идеалы и защищать корпоративную целостность.

Адаптация романа «Следователь: Семейная тайна» Юн Чэна.

