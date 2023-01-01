Следователь (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+43 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 1
- 16+42 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 2
- 16+43 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 3
- 16+43 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 4
- 16+43 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 5
- 16+43 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 6
- 16+43 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 7
- 16+41 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 8
- 16+44 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 9
- 16+43 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 10
- 16+37 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 11
- 16+38 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 12
- 16+37 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 13
- 16+39 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 14
- 16+38 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 15
- 16+37 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 16
- 16+38 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 17
- 16+39 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 18
- 16+38 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 19
- 16+37 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 20
- 16+39 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 21
- 16+38 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 22
- 16+39 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 23
- 16+37 мин
Следователь
Сезон 1 Сери�я 24
- 16+40 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 25
- 16+39 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 26
- 16+37 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 27
- 16+39 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 28
- 16+37 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 29
- 16+40 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 30
- 16+38 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 31
- 16+38 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 32
- 16+39 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 33
- 16+38 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 34
- 16+38 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 35
- 16+39 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 36
- 16+38 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 37
- 16+38 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 38
- 16+38 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 39
- 16+38 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 40
- 16+38 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 41
- 16+38 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 42
- 16+38 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 43
- 16+38 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 44
- 16+37 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 45
- 16+39 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 46
- 16+38 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 47
- 16+39 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 48
- 16+38 мин
Следователь
Сезон 1 Серия 49
Сюжет
Адаптация романа «Следователь: Семейная тайна» Юн Чэна.
Ся Дун, работающий следователем в международной компании, специализирующейся на управлении рисками, всегда считал профессиональную этику миссией своей жизни. Чтобы выполнить задание и раскрыть правду об инциденте, из-за которого его подставили во время учебы за границей, Ся Дун переходит из штаб-квартиры в США в филиал в Шанхае. В своем новом офисе он встречает Цзянь Янь, которая работает следователем. Вскоре после этого Ся Дун и Цзянь Янь проводят проверку биографических данных компании и сталкиваются с неоднократными угрозами своей жизни после того, как помогли Линь Цзюнь Вэню, старшему однокласснику, и попали в семейные передряги. Несмотря на кризис, они продолжают отстаивать свои идеалы и защищать корпоративную целостность.
Все сезоны сериала Следователь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.