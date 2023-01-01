Следователь (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Адаптация романа «Следователь: Семейная тайна» Юн Чэна.



Ся Дун, работающий следователем в международной компании, специализирующейся на управлении рисками, всегда считал профессиональную этику миссией своей жизни. Чтобы выполнить задание и раскрыть правду об инциденте, из-за которого его подставили во время учебы за границей, Ся Дун переходит из штаб-квартиры в США в филиал в Шанхае. В своем новом офисе он встречает Цзянь Янь, которая работает следователем. Вскоре после этого Ся Дун и Цзянь Янь проводят проверку биографических данных компании и сталкиваются с неоднократными угрозами своей жизни после того, как помогли Линь Цзюнь Вэню, старшему однокласснику, и попали в семейные передряги. Несмотря на кризис, они продолжают отстаивать свои идеалы и защищать корпоративную целостность.





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