Следаки (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Следаки. Сезон 1. Серия 2
Следаки
1-й сезон
2-я серия

8.02011, Следаки. Сезон 1. Серия 2
Криминал, Детектив16+
Следственный отдел вроде бы обычного РОВД. Если бы не яркие персоналии сотрудников... Целая куча нераскрытых дел, отношения в отделе складываются непросто...


Но в результате командная работа, забота и сопереживание друг другу помогают нашим героям пережить все неприятности и вместе решить все проблемы.

Россия
Криминал, Детектив
23 мин / 00:23

3.6 КиноПоиск