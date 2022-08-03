Слеборн: эпидемия на острове. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Слеборн: эпидемия на острове
1-й сезон
1-я серия

Слеборн: эпидемия на острове (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.02020, Sløborn
Фантастика, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сериал рассказывает историю островитян, борющихся со страшным вирусом, и показывает, во что превращаются современные люди, когда тонкий налет цивилизованности исчезает под напором смертельной опасности.

Страна
Германия, Дания, Польша
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Слеборн: эпидемия на острове»