Слеборн: эпидемия на острове
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Слеборн: эпидемия на острове

Слеборн: эпидемия на острове (сериал, 2020) смотреть онлайн

8.02020, Sløborn 1 сезон
Фантастика, Фэнтези18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал рассказывает историю островитян, борющихся со страшным вирусом, и показывает, во что превращаются современные люди, когда тонкий налет цивилизованности исчезает под напором смертельной опасности.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Слеборн: эпидемия на острове»

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