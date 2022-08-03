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Слеборн: эпидемия на острове
1-й сезон

Слеборн: эпидемия на острове (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.02020, Sløborn 8 серий
Фантастика, Триллер18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Сериал рассказывает историю островитян, борющихся со страшным вирусом, и показывает, во что превращаются современные люди, когда тонкий налет цивилизованности исчезает под напором смертельной опасности.

Страна
Дания, Германия
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Слеборн: эпидемия на острове»