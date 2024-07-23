Сладкая ловушка (сериал, 2024) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

Сладкая ловушка. Сезон 1. Серия 24
Сладкая ловушка
1-й сезон
24-я серия
9.32024, Sweet trap
Комедия, Мелодрама18+
О сериале

Ли Най устраивается на работу к шеф-повару Цзян Цзе со скрытым мотивом — она планирует вернуть своему наставнику престижный пятизвездочный кухонный нож, символизирующий честь, который по ее мнению «украл» Цзян Цзе. Ее целью было победить Цзян Цзе, но девушка попадет в его ловушку. Теперь им предстоит пройти путь кулинарных соревнований и перейти от личной неприязни к осознанию истинных чувств.

Китай
Комедия, Мелодрама
36 мин / 00:36

7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb