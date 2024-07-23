Сладкая ловушка (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

WinkСериалыСладкая ловушка1-й сезон2-я серия
9.32024, Sweet trap
Комедия, Мелодрама18+
Сезоны и серии
- 18+36 мин
Сладкая ловушка
Сезон 1 Серия 1
- 18+38 мин
Сладкая ловушка
Сезон 1 Серия 2
- 18+39 мин
Сладкая ловушка
Сезон 1 Серия 3
- 18+38 мин
Сладкая ловушка
Сезон 1 Серия 4
- 18+38 мин
Сладкая ловушка
Сезон 1 Серия 5
- 18+39 мин
Сладкая ловушка
Сезон 1 Серия 6
- 18+38 мин
Сладкая ловушка
Сезон 1 Серия 7
- 18+35 мин
Сладкая ловушка
Сезон 1 Серия 8
- 18+36 мин
Сладкая ловушка
Сезон 1 Серия 9
- 18+37 мин
Сладкая ловушка
Сезон 1 Серия 10
- 18+36 мин
Сладкая ловушка
Сезон 1 Серия 11
- 18+37 мин
Сладкая ловушка
Сезон 1 Серия 12
- 18+38 мин
Сладкая ловушка
Сезон 1 Серия 13
- 18+37 мин
Сладкая ловушка
Сезон 1 Серия 14
- 18+37 мин
Сладкая ловушка
Сезон 1 Серия 15
- 18+40 мин
Сладкая ловушка
Сезон 1 Серия 16
- 18+38 мин
Сладкая ловушка
Сезон 1 Серия 17
- 18+39 мин
Сладкая ловушка
Сезон 1 Серия 18
- 18+39 мин
Сладкая ловушка
Сезон 1 Серия 19
- 18+38 мин
Сладкая ловушка
Сезон 1 Серия 20
- 18+38 мин
Сладкая ловушка
Сезон 1 Серия 21
- 18+38 мин
Сладкая ловушка
Сезон 1 Серия 22
- 18+37 мин
Сладкая ловушка
Сезон 1 Серия 23
- 18+37 мин
Сладкая ловушка
Сезон 1 Серия 24
О сериале
Ли Най устраивается на работу к шеф-повару Цзян Цзе со скрытым мотивом — она планирует вернуть своему наставнику престижный пятизвездочный кухонный нож, символизирующий честь, который по ее мнению «украл» Цзян Цзе. Ее целью было победить Цзян Цзе, но девушка попадет в его ловушку. Теперь им предстоит пройти путь кулинарных соревнований и перейти от личной неприязни к осознанию истинных чувств.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb