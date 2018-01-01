Сладкая горечь. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Сладкая горечь
1-й сезон
3-я серия
8.52018, Sweetbitter
Драма18+

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Сладкая горечь (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Экранизация одноименного бестселлера о поиске себя в большом городе. История молодой девушки из провинции по имени Тесс, которая получает работу в престижном ресторане Нью-Йорка. Новые знакомства, ритм мегаполиса, а также секс и алкоголь затягивают ее в водоворот безумных событий и бурных эмоций.

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Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сладкая горечь»