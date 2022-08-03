Схватка (сериал, 2009) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

Зедек уверен, что контора Хьюз знает лишь про счет в Королевском Банке Антигуа и предпочитает ничего не предпринимать. Джо известно, кто отравил Даниэль, и он скрывает местонахождение убийцы до тех пор, пока его не обнаруживает Лен Уинстон. Пэтти и Том также нападают на след подозреваемого, просмотрев операции по банковской карте. Кроме того, они проверяют выписку из банковского счета Тессы и не находят ничего подозрительного. Пэтти узнает о том, что подруга его сына Майкла в положении.

