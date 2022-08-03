Схватка. Сезон 3. Серия 11
Wink
Сериалы
Схватка
3-й сезон
11-я серия

Схватка (сериал, 2009) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн

2009, Damages 3
Триллер, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Окружной Прокурор арестовывает Тессу Марчетти. Эллен убеждает ее обратиться за помощью к Пэтти, но при этом сама оказывается в неловкой ситуации. Пэтти считает, что теперь ей ясны причины визитов Тессы на Антигуа. Она уговаривает прокурора дать девушке возможность совершить еще одну поездку на остров. Подлинную личность Леонарда Уинстона грозит разоблачить его собственный отец.

Страна
США
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»