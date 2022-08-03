Схватка (сериал, 2009) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн

Окружной Прокурор арестовывает Тессу Марчетти. Эллен убеждает ее обратиться за помощью к Пэтти, но при этом сама оказывается в неловкой ситуации. Пэтти считает, что теперь ей ясны причины визитов Тессы на Антигуа. Она уговаривает прокурора дать девушке возможность совершить еще одну поездку на остров. Подлинную личность Леонарда Уинстона грозит разоблачить его собственный отец.

