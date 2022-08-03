Схватка (сериал, 2009) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн
2009, Damages 3
Триллер, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Окружной Прокурор арестовывает Тессу Марчетти. Эллен убеждает ее обратиться за помощью к Пэтти, но при этом сама оказывается в неловкой ситуации. Пэтти считает, что теперь ей ясны причины визитов Тессы на Антигуа. Она уговаривает прокурора дать девушке возможность совершить еще одну поездку на остров. Подлинную личность Леонарда Уинстона грозит разоблачить его собственный отец.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ТАРежиссёр
Тодд
А. Кесслер
- МПРежиссёр
Мэттью
Пенн
- Режиссёр
Тимоти
Басфилд
- Режиссёр
Тейт
Донован
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актёр
Тейт
Донован
- Актёр
Закари
Бут
- Актёр
Тед
Дэнсон
- Актриса
Анастасия
Гриффит
- МНАктёр
Майкл
Нури
- Актёр
Ной
Бин
- Актёр
Том
Нунэн
- ЖИАктёр
Желько
Иванек
- ГКСценарист
Гленн
Кесслер
- ТАСценарист
Тодд
А. Кесслер
- ДЗСценарист
Дэниэл
Зелман
- МФСценарист
Марк
Фиш
- ГКПродюсер
Гленн
Кесслер
- ТАПродюсер
Тодд
А. Кесслер
- ДЗПродюсер
Дэниэл
Зелман
- МАПродюсер
Марк
А. Бэйкер
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- ЛКХудожник
Люк
Кантарелла
- ДАМонтажёр
Дэниэл
А. Вальверде
- АКМонтажёр
Анджело
Коррао
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн