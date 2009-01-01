Схватка. Сезон 2. Серия 9
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Схватка (сериал, 2009) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

2009, Damages 2. 9
Триллеры, Детективы18+

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Сюжет

Том и Пэтти понимают, что ФБР давно интересуется их юридической конторой. Однако, непонятно, кто является инициатором расследования.
Том Шейз следит за Финном Гэррити и узнает тайные планы главы UNR по осуществлению финансовых махинаций. Помощники Фробишера решают, что Эллен, возможно, слишком много знает о связи между миллиардером и убийством Дэвида Коннора. Ее необходимо заставить замолчать навсегда.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»