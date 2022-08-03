Схватка (сериал, 2009) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Пэтти выходит за пределы общепринятой процедуры, чтобы продвинуть дело против UNR в суде. Получив угрозу, Перселл опасается за безопасность своей дочери и готов раскрыть Хьюз схему Уолтера Кендрика, а также помочь с расшифровкой кода. Том Шейз становится мишенью для федеральных агентов в расследовании против Хьюз. По их мнению, на него есть рычаги влияния. Пэтти выясняет у Фила нюансы покупки акций UNR и понимает, что он стал пешкой в чужой игре. Хьюз собирается подавать на развод.

