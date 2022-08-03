Схватка. Сезон 2. Серия 12
Wink
Сериалы
Схватка
2-й сезон
12-я серия

Схватка (сериал, 2009) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

2009, Damages 2. 12
Триллер, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Пэтти выходит за пределы общепринятой процедуры, чтобы продвинуть дело против UNR в суде. Получив угрозу, Перселл опасается за безопасность своей дочери и готов раскрыть Хьюз схему Уолтера Кендрика, а также помочь с расшифровкой кода. Том Шейз становится мишенью для федеральных агентов в расследовании против Хьюз. По их мнению, на него есть рычаги влияния. Пэтти выясняет у Фила нюансы покупки акций UNR и понимает, что он стал пешкой в чужой игре. Хьюз собирается подавать на развод.

Страна
США
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»