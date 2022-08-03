Схватка. Сезон 2. Серия 10
Wink
Сериалы
Схватка
2-й сезон
10-я серия

Схватка (сериал, 2009) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

2009, Damages 2. 10
Триллер, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Эллен раскрывает душу Кэти и своему приятелю Уэсу. ФБР узнает, что предстоящее слияние UNR является частью проведения спекулятивных биржевых операций, и Пэтти готова прибегнуть даже к мерам, выходящим за нормы этики, чтобы доказать это. Фил Грей получает весьма заманчивое предложение. UNR готовы пойти на мировую. Майкл знакомит родителей со своей девушкой Джилл Бернхэм, которая вдвое старше его.
Агенты ФБР понимают, что из отдела уходит информация.

Страна
США
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»