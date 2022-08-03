Схватка (сериал, 2009) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Эллен раскрывает душу Кэти и своему приятелю Уэсу. ФБР узнает, что предстоящее слияние UNR является частью проведения спекулятивных биржевых операций, и Пэтти готова прибегнуть даже к мерам, выходящим за нормы этики, чтобы доказать это. Фил Грей получает весьма заманчивое предложение. UNR готовы пойти на мировую. Майкл знакомит родителей со своей девушкой Джилл Бернхэм, которая вдвое старше его.

Агенты ФБР понимают, что из отдела уходит информация.

