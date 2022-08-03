Схватка. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Схватка
1-й сезон
9-я серия

Схватка (сериал, 2007) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2007, Damages 1. 9
Триллер, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Эллен Парсонс беспокоится о том, что все зашло слишком далеко. Кроме того, она узнает, что у ее жениха Дэвида роман на стороне с некой Лили и начинает интересоваться этой девушкой.
Эллен получает новую информацию о Фробишере, которая может быть использована против него.
Пропавший Грегори появляется и находит Кэти, чтобы извиниться. Он записывает свои показания против Фробишера на видеокассету. На следующий день с ним происходит несчастный случай.

Страна
США
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»