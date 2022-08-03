Схватка (сериал, 2007) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Эллен Парсонс беспокоится о том, что все зашло слишком далеко. Кроме того, она узнает, что у ее жениха Дэвида роман на стороне с некой Лили и начинает интересоваться этой девушкой.

Эллен получает новую информацию о Фробишере, которая может быть использована против него.

Пропавший Грегори появляется и находит Кэти, чтобы извиниться. Он записывает свои показания против Фробишера на видеокассету. На следующий день с ним происходит несчастный случай.

