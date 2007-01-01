Схватка (сериал, 2007) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Том Шэйз строит амбициозные карьерные планы. Пэтти Хьюз убеждает его продолжать расследование в общих интересах, но истцы решают отказаться от услуг конторы «Хьюз и партнеры». Фробишер рассматривает возможность уладить дело несколькими путями.

Неизвестные нападают на друга Кэти Гр�егори Малина и избивают его.

Кэти рассказывает брату подробности отношений с Грегори. Все понимают, что этот человек знает гораздо больше, чем хочет сказать.



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