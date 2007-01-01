Схватка. Сезон 1. Серия 5
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Схватка (сериал, 2007) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2007, Damages 1. 5
Триллер, Детектив18+

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О сериале

Том Шэйз строит амбициозные карьерные планы. Пэтти Хьюз убеждает его продолжать расследование в общих интересах, но истцы решают отказаться от услуг конторы «Хьюз и партнеры». Фробишер рассматривает возможность уладить дело несколькими путями.
Неизвестные нападают на друга Кэти Грегори Малина и избивают его.
Кэти рассказывает брату подробности отношений с Грегори. Все понимают, что этот человек знает гораздо больше, чем хочет сказать.

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Страна
США
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»