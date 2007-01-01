Схватка. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Схватка
1-й сезон
12-я серия

Схватка (сериал, 2007) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

2007, Damages 1. 12
Триллеры, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Эллен получает от Пэтти на хранение папку с важнейшими уликами. Их отношения с Дэвидом заходят в тупик, и они расторгают помолвку. Кэти отдает Дэвиду кассету с записью Грегори. Он обещает спрятать ее в надежное место. Дома на Дэвида нападают. Грабители похищают папку с уликами и убивают его. На Эллен также совершается покушение. Ей чудом удается избежать смерти. Вместе с Пэтти они намерены найти видеокассету.

Сериал Схватка 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Зарубежные, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»

Всё