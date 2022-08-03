Схватка. Сезон 1. Серия 11
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Схватка (сериал, 2007) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

2007, Damages 1. 11
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Эллен просит Пэтти использовать собранное ею досье против Артура Фробишера. По просьбе Пэтти она идет на встречу с давним знакомым по имени Мур, который может предоставить изобличающие улики. Под давлением Мур соглашается на сотрудничество, но, вскоре, пропадает. Эллен все же находит важные доказательства. Адвокат Фробишера Рэй Фиск встречается с Пэтти и пытается ее скомпрометировать.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»