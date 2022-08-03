Эллен просит Пэтти использовать собранное ею досье против Артура Фробишера. По просьбе Пэтти она идет на встречу с давним знакомым по имени Мур, который может предоставить изобличающие улики. Под давлением Мур соглашается на сотрудничество, но, вскоре, пропадает. Эллен все же находит важные доказательства. Адвокат Фробишера Рэй Фиск встречается с Пэтти и пытается ее скомпрометировать.

