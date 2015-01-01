Сказки мачехи (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Безмятежное счастье Елены рушится, когда её муж Сергей попадает в катастрофу. Сергей чудом выживает, но оказывается, что в машине он был не один. С ужасом Елена узнаёт, что погибшая в аварии женщина – любовница Сергея, и у них остался маленький сын…



