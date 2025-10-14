Сисси: Императрица Австрии. Сезон 3. Серия 4
Wink
Сериалы
Сисси: Императрица Австрии
3-й сезон
4-я серия

Сисси: Императрица Австрии (сериал, 2021) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

9.42021, Sisi
Драма, Военный18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Новый взгляд на необычную жизнь австрийской императрицы Елизаветы Баварской, также известной как Сисси.

Страна
Германия, Австрия
Жанр
Военный, Драма
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb