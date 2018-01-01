Wink
Сисси: Императрица Австрии
Актёры и съёмочная группа сериала «Сисси: Императрица Австрии»

Актёры

Янник Шюман

Jannik Schümann
АктёрKaiser Franz Josef / Franz
Доминик Девенпорт

Dominique Devenport
АктрисаSisi / Sissi
Дезире Носбуш

Désirée Nosbusch
АктрисаErzherzogin Sophie
Юлия Штембергер

Julia Stemberger
АктрисаHerzogin Ludovica in Bayern
Таня Шляйфф

Tanja Schleiff
АктрисаGräfin Esterházy
Маркус Грюссер

Marcus Grüsser
АктёрHerzog Max in Bayern
Эрвин Штайнхауэр

Erwin Steinhauer
АктёрNapoleon III
Паулине Реневир

Pauline Renevier
АктрисаHerzogin Helene «Néné» in Bayern

Продюсеры

Миггель

Miggel
Продюсер

Художники

Альгис Гарбациаускас

Algis Garbaciauskas
Художник

Композиторы

Хендрик Нёлле

Hendrik Nölle
Композитор
Вольфрам Де Марко

Wolfram de Marco
Композитор
Феликс Раффел

Felix Raffel
Композитор