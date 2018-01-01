Актёры и съёмочная группа сериала «Сисси: Императрица Австрии»

WinkСериалыСисси: Императрица АвстрииАктёры и съёмочная группа сериала «Сисси: Императрица Австрии»
Актёры
АктёрKaiser Franz Josef / Franz
Янник ШюманJannik Schümann
АктрисаSisi / Sissi
Доминик ДевенпортDominique Devenport
АктрисаErzherzogin Sophie
Дезире НосбушDésirée Nosbusch
АктрисаHerzogin Ludovica in Bayern
Юлия ШтембергерJulia Stemberger
АктрисаGräfin Esterházy
Таня ШляйффTanja Schleiff
АктёрHerzog Max in Bayern
Маркус ГрюссерMarcus Grüsser
АктёрNapoleon III
Эрвин ШтайнхауэрErwin Steinhauer
АктрисаHerzogin Helene «Néné» in Bayern