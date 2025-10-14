Сисси: Императрица Австрии. Сезон 1. Серия 1
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Сисси: Императрица Австрии
1-й сезон
1-я серия

Сисси: Императрица Австрии (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.42021, Sisi
Драма, Исторический18+
Серия в подписке «viju+»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Новый взгляд на необычную жизнь австрийской императрицы Елизаветы Баварской, также известной как Сисси.

Страна
Германия, Австрия
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb