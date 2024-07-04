Шутки ангела. Сезон 1. Серия 1
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Шутки ангела (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.32013, Шутки ангела. Сезон 1. Серия 1
Мистика, Боевик16+

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1-й сезон

О сериале

Жил-был тиран и самодур бизнесмен Мухин. Так бы дальше и жил, мучая домочадцев и подчиненных, если бы не началась за ним охота тайного убийцы. На него совершенно покушение. Недоброжелателей много, единственный друг – хирург Пчелкин, которого Мухин просит помочь вычислить врага. План таков: на Мухина должна упасть пустая коробка, и он должен попасть в больницу. Там Мухин с помощью друга, хочет поймать киллера. Но этот план становится известен Катранову, заместителю Мухина. Это он хочет убить Мухина, который не дает ему организовать коррупционную схему по продаже медицинского оборудования в больницы страны.



На Мухина падает коробка с оборудованием. Мухин без сознания, с реальным сотрясением головы попадает в больницу, и с изумлением обнаруживает, что он не в состоянии разозлиться. Его память мгновенно блокирует все плохое…

Страна
Россия
Жанр
Мистика, Боевик
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

4.4 КиноПоиск