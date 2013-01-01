Шоу Майкла Дж. Фокса (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

После ссоры с грубым соседом Энни переживает, что Майк перестал вставать на еe сторону. Ли заводит собаку, чтобы соблазнять парней в парке. Йен придумывает, как вернуть себе комнату. Ева хочет пойти на концерт группы, но неожиданно берeт на себя чужую ответственность.



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