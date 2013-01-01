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Шоу Майкла Дж. Фокса
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6-я серия

Шоу Майкла Дж. Фокса (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2013, The Michael J. Fox Show 1.6
Комедии12+

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Сюжет

После ссоры с грубым соседом Энни переживает, что Майк перестал вставать на еe сторону. Ли заводит собаку, чтобы соблазнять парней в парке. Йен придумывает, как вернуть себе комнату. Ева хочет пойти на концерт группы, но неожиданно берeт на себя чужую ответственность.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шоу Майкла Дж. Фокса»