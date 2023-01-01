Шоу Майкла Дж. Фокса (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Майк Генри, один из самых популярных ведущих новостей в Нью-Йорке, решил пожертвовать своей карьерой, чтобы проводить больше времени с семьей и сосредоточиться на здоровье, после того как ему был поставлен диагноз Паркинсона. Спустя пять лет, когда его дети уже выросли, Майк начинает подумыва�ть о возвращении на работу…



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