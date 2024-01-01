Школа медсестер (сериал, 2024) сезон 7 серия 5 смотреть онлайн

WinkСериалыШкола медсестер7-й сезон5-я серия
8.92024, Sygeplejeskolen
Драма, Семейный18+
В Дании 1950-х открываются экспериментальные курсы, где готовят медбратьев. Драма по реальной истории
Драма о первых мужчинах, поступивших учиться на медбратьев в Дании 1950-х годов. Бывший солдат Эрик Ларсен обращается к Маргрет, старшей медсестре госпиталя Френдеслунд, с просьбой зачислить его на новый экспериментальный курс, где наряду с медсестрами будут готовить медбратьев. Таким образом в стране планируют справиться с недостатком медработников после Второй мировой войны. Эрик, несмотря на претензии своего отца, уверен в своем решении, но на учебе ему предстоит столкнуться с предрассудками и строгой медицинской иерархией. О трудностях студентов и их отношениях расскажет сериал «Школа медсестер» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb
- РЭРежиссёр
Рони
Эзра
- ЯЙРежиссёр
Янник
Йохансен
- ТХРежиссёр
Тильде
Харкамп
- Режиссёр
Ларс
Колунд
- ЙЙАктёр
Йенс
Йорн Споттаг
- МБАктриса
Молли
Бликст Эгелинд
- ЙГАктёр
Йеспер
Грот
- БХАктриса
Бенедикте
Хансен
- АСАктриса
Анна
Стокхольм
- ТЕАктёр
Туэ
Ерстед Расмуссен
- КРАктриса
Катрин
Розенталь
- АСАктриса
Анетт
Стёвельбек
- ПБСценарист
Пауль
Берг
- САПродюсер
Санне
Арнт Торп
- ММКомпозитор
Миккел
Малта