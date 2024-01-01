Школа медсестер (сериал, 2024) сезон 7 серия 5 смотреть онлайн

Школа медсестер. Сезон 7. Серия 5
8.92024, Sygeplejeskolen
Драма, Семейный18+
В Дании 1950-х открываются экспериментальные курсы, где готовят медбратьев. Драма по реальной истории
Сезоны и серии

О сериале

Драма о первых мужчинах, поступивших учиться на медбратьев в Дании 1950-х годов. Бывший солдат Эрик Ларсен обращается к Маргрет, старшей медсестре госпиталя Френдеслунд, с просьбой зачислить его на новый экспериментальный курс, где наряду с медсестрами будут готовить медбратьев. Таким образом в стране планируют справиться с недостатком медработников после Второй мировой войны. Эрик, несмотря на претензии своего отца, уверен в своем решении, но на учебе ему предстоит столкнуться с предрассудками и строгой медицинской иерархией. О трудностях студентов и их отношениях расскажет сериал «Школа медсестер» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Дания
Жанр
Семейный, Драма
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb