Шифр (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Остросюжетный боевик о гениальном специалисте по криптографии, в руки которому попадает сложнейший шифр. Важная операция ФБР заканчивается неудачно. К моменту, когда боевой отряд попадает к компьютеру с важной информацией, работающий за ним хакер успевает уничтожить жесткий диск и свой смартфон, а после совершает самоубийство. Единственная улика — бумага с загадочным шифром. Никто из штатных сотрудников понятия не имеет, как с ним работать. К счастью, ФБР есть, к кому обратиться. Это Уилл Скотт, бывший агент национальной безопасности, ушедший со службы по личным причинам. Его вызывают на место происшествия и поручают разгадать код. Вскоре Уилл понимает, что шифр скрывает в себе имена потенциальных жертв. Но, пытаясь их спасти, он подвергает опасности жизнь членов свой семьи и свою собственную. Что предпримет Уилл теперь, когда от него зависит так много, расскажет сериал «Шифр» — смотреть онлайн в хорошем качестве его можно на Wink.
- МСРежиссёр
Махди
Смири
- ИМАктриса
Ив
Мауро
- МДАктёр
Мартин
Дингл Уолл
- БКАктёр
Брайан
Краузе
- МХАктриса
Мэри
Хелен Шмидт
- ЖХАктриса
Жаклин
Хейлс
- ЛГАктриса
Лорен
Грэвитт
- ДДАктёр
Джон
Дж. Джордан
- ХНАктёр
Харли
Нэйтан Берг
- ШБАктриса
Шона
Бонадьюс
- ДААктёр
Дарио
А. Ли
- ШХСценарист
Шари
Хэмрик
- ВМСценарист
Виктор
Мэтью
- МССценарист
Махди
Смири
- ЗЗПродюсер
Зеус
Замани
- ТМПродюсер
Тамер
Мортда
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- БМХудожник
Брандо
МакКлюр
- РУХудожник
Роберт
Уайз
- КДХудожница
Кэролайн
Дарье
- АХМонтажёр
Ахмед
Хафез