Шифр (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Остросюжетный боевик о гениальном специалисте по криптографии, в руки которому попадает сложнейший шифр. Важная операция ФБР заканчивается неудачно. К моменту, когда боевой отряд попадает к компьютеру с важной информацией, работающий за ним хакер успевает уничтожить жесткий диск и свой смартфон, а после совершает самоубийство. Единственная улика — бумага с загадочным шифром. Никто из штатных сотрудников понятия не имеет, как с ним работать. К счастью, ФБР есть, к кому обратиться. Это Уилл Скотт, бывший агент национальной безопасности, ушедший со службы по личным причинам. Его вызывают на место происшествия и поручают разгадать код. Вскоре Уилл понимает, что шифр скрывает в себе имена потенциальных жертв. Но, пытаясь их спасти, он подвергает опасности жизнь членов свой семьи и свою собственную. Что предпримет Уилл теперь, когда от него зависит так много, расскажет сериал «Шифр» — смотреть онлайн в хорошем качестве его можно на Wink.

