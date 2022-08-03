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Шерлок
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Шерлок (сериал, 2017) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

2017, Sherlock
Детектив, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Всем известный персонаж Конана Дойля – Шерлок Холмс – вновь вступает в схватку с гениями преступного мира. Как всегда рядом с ним его верный помощник – доктор Ватсон.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шерлок»